Chord Gitar Lagu Temani Aku Sheila On 7, Lirik Lagu Temani Aku

Intro: Am G Am G

C G

Layaknya gelap malam

Am

Yang indah karna bintang

F

Woo… hoo….. woo…

G C

Woo… hoo….. woo…

(*)

C G

Layaknya sang penyair

Am

Yang elok karna puisi

F

Woo… hoo….. woo…

G C

Woo… hoo….. woo…

Reff:

Ah… A… A… ah…

Em

Bagiku kau bintang

Ah… A… A… ah…

Dm

Selayaknya puisi

G C

Tetaplah di sini peri kecilku

Ah… A… A… ah…

Em

Bagiku kau bintang

Ah… A… A… ah…

Dm

Selayaknya puisi

G Am G

Temani aku selamanya

Am G

Selamanya…

Back to: (*)

Int: Am F G C (2x)

Dm G

Am G Am G

Selamanya… selamanya…

Am G Am G

Selamanya… selamanya…

Am G Am G

Selamanya… selamanya…

Am

Selamanya…

