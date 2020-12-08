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Chord Gitar Lagu Temani Aku Sheila On 7, Lirik Lagu Temani Aku

chord gitar Temani Aku dinyanyikan Sheila On 7 serta lirik lagu Temani Aku dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.

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tribun timur
Ilustrasi. chord gitar Temani Aku dinyanyikan Sheila On 7 serta lirik lagu Temani Aku. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Temani Aku dinyanyikan Sheila On 7.

Simak juga, lirik lagu Temani Aku dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.

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Intro: Am G Am G

C G
Layaknya gelap malam
Am
Yang indah karna bintang
F
Woo… hoo….. woo…
G C
Woo… hoo….. woo…

(*)
C G
Layaknya sang penyair
Am
Yang elok karna puisi
F
Woo… hoo….. woo…
G C
Woo… hoo….. woo…

Reff:

Ah… A… A… ah…
Em
Bagiku kau bintang

Ah… A… A… ah…
Dm
Selayaknya puisi
G C
Tetaplah di sini peri kecilku

Ah… A… A… ah…
Em
Bagiku kau bintang

Ah… A… A… ah…
Dm
Selayaknya puisi
G Am G
Temani aku selamanya
Am G
Selamanya…

Back to: (*)
Int: Am F G C (2x)
Dm G

Am G Am G
Selamanya… selamanya…
Am G Am G
Selamanya… selamanya…
Am G Am G
Selamanya… selamanya…
Am
Selamanya…

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Chord Kunci Gitar Temani Aku Sheila On 7

Itulah, chord gitar Temani Aku dinyanyikan Sheila On 7 serta lirik lagu Temani Aku dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.

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Layaknya gelap malam
Yang indah karna bintang
Layaknya sang penyair
Yang elok karna puisi
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Jateng
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