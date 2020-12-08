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Chord Gitar Lagu Temani Aku Sheila On 7, Lirik Lagu Temani Aku
chord gitar Temani Aku dinyanyikan Sheila On 7 serta lirik lagu Temani Aku dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Temani Aku dinyanyikan Sheila On 7.
Simak juga, lirik lagu Temani Aku dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.
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Intro: Am G Am G
C G
Layaknya gelap malam
Am
Yang indah karna bintang
F
Woo… hoo….. woo…
G C
Woo… hoo….. woo…
(*)
C G
Layaknya sang penyair
Am
Yang elok karna puisi
F
Woo… hoo….. woo…
G C
Woo… hoo….. woo…
Reff:
Ah… A… A… ah…
Em
Bagiku kau bintang
Ah… A… A… ah…
Dm
Selayaknya puisi
G C
Tetaplah di sini peri kecilku
Ah… A… A… ah…
Em
Bagiku kau bintang
Ah… A… A… ah…
Dm
Selayaknya puisi
G Am G
Temani aku selamanya
Am G
Selamanya…
Back to: (*)
Int: Am F G C (2x)
Dm G
Am G Am G
Selamanya… selamanya…
Am G Am G
Selamanya… selamanya…
Am G Am G
Selamanya… selamanya…
Am
Selamanya…
Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Chord Kunci Gitar Temani Aku Sheila On 7
Itulah, chord gitar Temani Aku dinyanyikan Sheila On 7 serta lirik lagu Temani Aku dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.