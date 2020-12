TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord Kunci Gitar Lagu Purnama Lesti Kejora.

Lagu Purnama diciptakan Mr Nurbayan dan dipopulerkan Lesti Kejora.

Lagu tersebut dirilis pada tahun 2018 lalu.

Berikut chord kunci gitar Lagu Purnama Lesti Kejora

Intro: Am F Am Dm Dm F Am Dm E Am

F

Ku rindu purnama lalu

Am Dm Am

berpayung kabut asmara

G

Hingga kini masih kurasakan

E Am ( F Am )

meski kini kau tlah sirna

F

Kecup lembut dikeningku

Dm Am

nafas cintamu cintaku

C Dm

smakin dalam rindu ku menderang

E Am

kala kulihat purnama

.

G C

hening di ujung malamku

Dm E

Berselimut sepi ku merindukanmu

.

Am Dm

Memendam rindu aku disini

G C

Menanti cintamu kembali

Dm F

Pedih hatiku tersayat rindu

F# E

Terbayang kenangan saat bersamamu

.

Am Dm

Kala purnama menghampiriku

G C

Tak tertahan linang air mata

Dm F

Semakin dalam rindu ku pendam

F# E

Wahai purnama berilah aku terang

Am Dm

Purnama---- purnama---

.

Musik: F Am F Dm F#m E

.

G C

Hening di ujung malamku

Dm E

Berselimut sepi ku merindukanmu

.

Am Dm

Memendam rindu aku disini

G C

Menanti cintamu kembali

Dm F

Pedih hatiku tersayat rindu

F# E

Terbayang kenangan saat bersamamu

.

Am Dm

Kala purnama menghampiriku

G C

Tak tertahan linang air mata

Dm F

Semakin dalam rindu ku pendam

F# E Bm

Wahai purnama berilah aku terang