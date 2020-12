Chord Gitar Lagu Alay Lolita, Lirik Lagu Alay

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Alay dinyanyikan Lolita.

Termasuk, lirik lagu Alay dalam kunci gitar atau chord Lolita.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Berbeza Kasta Dinyanyikan Thomas Arya, Cinta yang Dulu Kita Bina

Baca juga: Chord dan Lirik Yang Terdalam Peterpan

Intro : C Em Am G F G Em Am F G C

C Em

alay anak layangan

Am G

nongkrong pinggir jalan sama teman-teman

F G Em Am F G C

dia keliatan anak pergaulan yang doyan kelayaban

C Em

alay gaya kaya artis

Am G

sok selebritis, norak norak abis

F G Em Am

pilihannya najis, aduh aduh narsis

F G C

alay… jangan lebay plis

C Em Am G

alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay

F G Em Am

alay orang bilang anak layangan

F G C

kampungan gayanya sok sokan

C Em Am G

alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay

F G Em Am

alay orang bilang anak layangan

F G C

kampungan gayanya sok sokan

C Em

alay anak layangan

Am G

nongkrong pinggir jalan sama teman-teman

F G Em Am F G C

dia keliatan anak pergaulan yang doyan kelayaban

C Em

alay gaya kaya artis

Am G

sok selebritis, norak norak abis

F G Em Am

pilihannya najis, aduh aduh narsis

F G C

alay… jangan lebay plis

C Em Am G

alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay

F G Em Am

alay orang bilang anak layangan

F G C

kampungan gayanya sok sokan

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Alay - Lolita: Alay Kalo Ngomong Lebay

Itulah, chord gitar Alay dinyanyikan Lolita, serta lirik lagu Alay dalam kunci gitar atau chord Lolita. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)