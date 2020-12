Chord Gitar Lagu Belahan Jiwa Kla Project, Lirik Lagu Belahan Jiwa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Belahan Jiwa dinyanyikan Kla Project.

Termasuk, lirik lagu Belahan Jiwa dalam kunci gitar atau chord Kla Project.

[Intro]

F C G F F C G F

[Verse]

F C

Membaca lagi surat-suratmu

G F

Hatiku jatuh rindu

F C

Tak sadar pada langit kamarku

G Am G

Kulukis kau di situ

F C

Waktu yang berlalu

F C

dan jarak masih saja terentang

F Am G

Penamu bicara

F G

Menembus ruang menyapa sukmaku

F C

Mendesak lembut angin membawa

G F

Butiran hati lara

F C

Ternyata meraih kesempatan

G Am

Tak semudah kusangka

[Pre-Chorus]

F C

Kau setia menunggu (mu)

F C

Lelaki kecil menantang hidup

G Am

Kau sertakan doa …

F G

Seolah mantra menjelma nafasmu

[Chorus]

F C

Memendam tanya seg’ra terucap,

G F

Belahan jiwa apa kabarmu?

F G C

Kuharap selalu tetap kau jaga

G F

Tumbuhan cinta yang di ladang kita

[Instrumental]

F C G F

F C G F

[Pre-Chorus]

F C

Kau setia menunggu (mu)

F C

Lelaki kecil menantang hidup

G Am

Kau sertakan doa …

F G

Seolah mantra menjelma nafasmu

[Chorus]

F C

Memendam tanya seg’ra terucap,

G F

Belahan jiwa apa kabarmu ?

F G C

Kuharap selalu tetap kau jaga

G F

Tumbuhan cinta yang di ladang kita

F C G F

Aku..... jauh di sini menggapai cinta

F C G F

Hingga.... suatu saat nanti ku 'kan kembali

Bb F

'Kan kujemput dikau sang putri

C G Am

Pada saatnya nanti

D G

Berkereta kencana kubawa pergi

B E F

Tujuh istana di sana kubertahta

[Instrumental]

F C G F F C G F

[Chorus]

F C

Memendam tanya seg’ra terucap,

G F

Belahan jiwa apa kabarmu?

F G C

Kuharap selalu tetap kau jaga

G F

Tumbuhan cinta yang di ladang kita

F C

Memendam tanya seg’ra terucap,

G F

Belahan jiwa apa kabarmu?

F G C

Kuharap selalu tetap kau jaga

G F

Tumbuhan cinta yang di ladang kita

F C

Memendam tanya seg’ra terucap,

G F

Belahan jiwa apa kabarmu?

F G C

Kuharap selalu tetap kau jaga

G F

Tumbuhan cinta yang di ladang kita

