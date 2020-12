Chord Gitar Lagu Bocah Slank, Lirik Lagu Bocah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bocah dinyanyikan Slank.

Termasuk, lirik lagu Bocah dalam kunci gitar atau chord Slank.

[Intro] C

C Em Am

Bocah-bocah kecil tiupkan nada

F G

Seruling bambu

C Em Am

Dendangkan lagu dikeheningan

F G

Alam desa

C Em Am

Bocah-bocah kecil mandi dikali

F G

Dengan penuh canda

C Em Am

Mainkan air di kesejukkan

F G

Alam desa

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Mereka bahagia (Mereka bahagia)

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Penuh kedamaian (Penuh kedamaian)

C Em

Bocah-bocah kecil

Am F G

Gembalakan ternak susuri sawah

C Em

Pandangkan mata

Am F G

Dikeindahan alam desa

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Mereka bahagia (Mereka bahagia)

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Penuh kedamaian (Penuh kedamaian)

[Chorus]

G Am F C

Andaikan mereka tiupkan terompet

G Am F C

Dalam kebisingan suasana kota

G Am F C

Haruskah mereka mandi di dalam kolam

G Am F C

Dalam kesumpekan suasana kota

G Am F C

Haruskah mereka gembalakan ternak

G Am F C

Menyusuri jalan-jalan raya kota

[Interlude] C Em Am F G (4x)

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Mereka bahagia (Mereka bahagia)

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Penuh kedamaian (Penuh kedamaian)

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Mereka bahagia (Mereka bahagia)

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Penuh kedamaian (Penuh kedamaian)

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Mereka bahagia (Mereka bahagia)

G Am F G

O ya.. oo ya ya yaya..

G Am F C

Penuh kedamaian (Penuh kedamaian)

Itulah, chord gitar Bocah dinyanyikan Slank, serta lirik lagu Bocah dalam kunci gitar atau chord Slank.

