Chord Gitar Lagu Duhai Sayang Yura Yunita, Lirik Lagu Duhai Sayang 

Cmaj7

Tiap Tiap kata yang kau ucap

C7

Ku urai yakini dan kusimak

F Em Dm G

Apapun itu dari pikirmu

Cmaj7

Kau bawa bahagia ke dekatku

C7

Kau buat kulupa tentang waktu

F Em Dm C

Kapanpun itu di wahanamu

Am

Di harummu aku hanyut

Gm C

Di hangatmu aku larut

F

Ingin dekat-dekat

Em Dm G

Dekat dipelukmu

Reff

Cmaj7

Duhai sayang

C7

Denganmu tenang

F Em

Hanya kau yang mampu

Dm G

Melengkapiku

Cmaj7

Duhai sayang

Gm C7

Denganmu tenang

F Em

Hanya kau yang mampu

Dm C

Buat penuh hatiku

-G/B Am

Di harummu aku hanyut

Gm C7

Di hangatmu aku larut

F

Ingin dekat-dekat

Em Dm G

Dekat dipelukmu

Back to reff

E Am

Bahkan saat kau tak ada

Dm

Hanya kau yang mampu

Fm

Hanya kau yang mampu

E Am A#

Membuatku merasa dicintai sebesar ini

F G#

Sebesar ini

Back to reff

F# F# D#m C#

Kusebut namamu dalam hening doaku.

