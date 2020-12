Chord Gitar Lagu Halalkanmu Aron Ashab, Lirik Lagu Halalkanmu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Halalkanmu dinyanyikan Aron Ashab.

Termasuk, lirik lagu Halalkanmu dalam kunci gitar atau chord Aron Ashab.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Berbeza Kasta Dinyanyikan Thomas Arya, Cinta yang Dulu Kita Bina

Baca juga: Chord dan Lirik Yang Terdalam Peterpan

[Intro] G C Am D

G C

Sejak pertama bertemu

Am D

Kutahu ada yang berbeda dari dirimu

G C

Kusuka pada wajahmu

Am D

Dan aku tak mau berlama-lama menunggu

G

Kuingin nikahi kamu

C

Jadikan kau istriku

Am

Kuingin kau jadi ibu

D

Dari anak-anakku

G

Sebut namamu binti ayahmu

C

Dan semua wali 'kan berkata sah

Am D

Ini gila tapi kumau halalkanmu

G C Am D

Oooououououuoooo halalkanmu 2x

G C

Sejak pertama bertemu

Am D

Kutahu ada yang berbeda dari dirimu

G C

Kusuka pada wajahmu

Am D

Dan aku tak mau berlama-lama menunggu

G

Kuingin nikahi kamu

C

Jadikan kau istriku

Am

Kuingin kau jadi ibu

D

Dari anak-anakku

G

Sebut namamu binti ayahmu

C

Dan semua wali 'kan berkata sah

Am D

Ini gila tapi kumau halalkanmu

G C Am D

Oooououououuoooo halalkanmu 2x

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul CHORD GITAR Halalkanmu - Aron Ashab, Kunci Lagu dari G, Lirik 'Kuingin Nikahi Kamu' Viral TikTok

Itulah, chord gitar Halalkanmu dinyanyikan Aron Ashab, serta lirik lagu Halalkanmu dalam kunci gitar atau chord Aron Ashab. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)