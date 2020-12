Chord Gitar Lagu Kita Sheila on 7, Lirik Lagu Kita 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kita dinyanyikan Sheila on 7.

Termasuk, lirik lagu Kita dalam kunci gitar atau chord Sheila on 7.

Intro : C Em Dm G

C

Di saat kita bersama

E7 Dm

Diwaktu kita tertawa, menangis

G C F G

Merenung oleh cinta

C

Kau coba hapuskan rasa

E7

Rasa dimana kau melayang

Dm G C

Jauh dari jiwaku juga mimpiku

Dm

Biarlah, biarlah

C

Hariku dan harimu

Em Bb

Terbelenggu satu

G

Oleh ucapan manismu

Reff

F C

Dan kau bisikkan kata cinta

Dm Am

Kau tlah percikkan rasa sayang

F C

Pastikan kita seirama

Dm Am

Walau terikat rasa hina

C Em Dm G

C

Sekilas kau tampak layu

E7 Dm

Jika kau rindukan gelak tawa yang

G C

Warnai lembar jalan kita

Dm

Reguk dan teguklah

C

Mimpiku dan mimpimu

Em Bb

Terbelenggu satu

G

Oleh ucapan janjimu

Kembali ke Reff

F C Dm Am 2x

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul CHORD GITAR Kita - Sheila On 7, Kunci Lagu dari C, Lirik 'Dan Kau Bisikan Kata Cinta', Viral TikTok

Itulah, chord gitar Kita dinyanyikan Sheila On 7, serta lirik lagu Kita dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)