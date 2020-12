TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Lagu Lebih dari Selamanya Lesti Ft Fildan.

Lagu Lebih dari Selamanya diciptakan Abidal dan dipopulerkan Lesti Ft Fildan.

Lagu tersebut dirilis pada 2018 lalu.

Berikut ini chord gitar Lagu Lebih dari Selamanya Lesti Ft Fildan

(Intro) A#m G# F# Fm D#

F# G# F# G# A#m

A#m G# F# Fm D#

F# G# F# G# A#m

.

A#m G#

Ku akan menyayangmu

F# G# A#m

Sampai waktu memanggilku

A#m G#

Selalu menjagamu

F# G# A#m

Janjiku pada Tuhanku..

.

G#

Aku terlanjur

D# A#m C#-Cm-A#m

Teramat sayang pada..mu

.

G# D#

Aku tak sanggup

F#

Bila harus berpisah..

G# A#m D#

darimu.. kekasihku..

.

F#-Fm-A#m G#

Ku akan menyayangmu

F# G# A#m

Sampai waktu memanggilku

.

A#m C#

Ha aaaa.. ha aaaa..

Fm D# A#m

haaa..aaaa..aaaa..

.

(Intro) A#m C# Fm D# A#m

.

A#m

Hari terus berganti

D# Cm

Ku takut engkau pergi

.

G# D#

Kau telah ku miliki

C# A#m

Tak akan.. ku lepas lagi

.

(Intro) A#m C# Fm D# A#m

.

A#m

Roda hidup berputar

D# Cm

Suka terkadang duka

.

G# D#

Asal bersamamu

C# A#m

ku rela.. dan menerima

.

C# D#m

Terima kasih cinta

F# G# A#m

Atas segala rasa

C# D#m

Semoga selalu bersama

F# G# F#

Lebih dari selamanya

.

G#-Fm-Cm-A#m G#

Ku akan menyayangmu

F# G# A#m

Sampai waktu memanggilku

.

(Interlude) A#m Fm F# G#

A#m Fm F#

A#m Fm F# G#

A#m Fm F#.. G#..

D#.. F# G#

.

A#m C#

Ha aaaa.. ha aaaa..

Fm D# A#m

haaa..aaaa..aaaa..

.

(Intro)

A#m C# Fm D# A#m

.

A#m

Hari terus berganti

D# Cm

Ku takut engkau pergi

.

G# D#

Kau telah ku miliki

C# A#m

Tak akan.. ku lepas lagi

.

(Intro) A#m C# Fm D# A#m

.

A#m

Roda hidup berputar

D# Cm

Suka terkadang duka



G# D#

Asal bersamamu

C# A#m

ku rela.. dan menerima

.

C# D#m

Terima kasih cinta

F# G# A#m

Atas segala rasa

C# D#m

Semoga selalu bersama..

.

G# A#m C#

Lebih dari.. selamanya..

Fm D# A#m

ho... oo ooo..

A#m C# Fm D# A#m

selamanya

A#m C# Fm D# A#m

(selamanya) (selamanya..)

A#m C# Fm D# A#m

Lebih dari selamanya..