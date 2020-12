Chord Gitar Lagu Memang Pantas Velvet, Lirik Lagu Memang Pantas 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Memang Pantas dinyanyikan Velvet.

intro: C G Am Em F G C G (2x)

Am Dm G

Engkau memang pantas untuk disukai

C Am

Kau memang pantas untuk disayangi

Dm G

Hati ini tak akan pernah terbagi

Em F Am

Walau nanti datang seorang bidadari



Dm G

Aku akan selalu tetap menyayangi

C Am

Ku akan slalu tetap melindungi

Dm G

Cinta ini kan tetap abadi

Em F Am

Hingga bumi tak mampu berputar lagi

Reff:

C G Am Em F G C G

Aku...tak akan suka bila dirimu merana

C G Am Em F G C

Aku...tak akan rela jika hatimu terluka

interlude : C G Am Em F G C G

back to reff*

interlude:Am Dm G C Am Dm G Em A

F Am

Ku kan slalu menjagamu

F Am

ku kan slalu melindungimu

F Am

ku kan tetap di sampingmu

F G

Hingga nanti...ku bersumpah setia

Back to reff (2x)

Coda :C G Am Em F G C G (2x)*

