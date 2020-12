Chord Gitar Lagu Pelukan Yang Salah Singgah, Lirik Lagu Pelukan Yang Salah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pelukan Yang Salah dinyanyikan Singgah.

Termasuk, lirik lagu Pelukan Yang Salah dalam kunci gitar atau chord Singgah.

[Intro]

F# G#m C# F# D#m G#m A# B

[Verse 1]

F# G#m C# F# D#m

Aku... tak pernah menyangka

G#m C# F#

Tiba tiba saja... kamu hadir

F# G#m C# F# D#m

Orang... terindah yang tak pernah

G#m A# Bm

Kubayangkan sebelumnya

G#m F#

Yang kini membuat

D#m G#m C#

Hariku menjadi indah

[Chorus]

F# C#

Dan bila terjalin

D#m

Terlalu lama

A#m B

Aku takut bosan

A#m

Dan kau jatuh pada

G#m C# B C#

Pelukan yang salah

D#m G#m

Dan aku takkan rela

A#m

Bila kau terjatuh

Bm C# F#

Pada pelukan yang salah

[Intro]

G#m A#m Bm G#m

[Verse 2]

F# G#m C# F# D#m

Aku... sadari takkan mudah

G#m

Menjaga dirimu

C# F#

Yang sepenuhnya belum milikku

D#

Ohhh..

G#m

Dan aku tak rela

Bm

(Tak rela oooh..)

G#m C#

Bila kau dengan yang lain

[Chorus]

F# C#

Dan bila terjalin

D#m

Terlalu lama

A#m B

Aku takut bosan

A#m

Dan kau jatuh pada

G#m C# B C#

Pelukan yang salah

D#m G#m

Dan aku takkan rela

A#m

Bila kau terjatuh

Bm C# F#

Pada pelukan yang salah

A#

(Yang salah)

D#m G#m

Dan aku takkan rela

A#m

Bila kau terjatuh

Bm C# F#

Pada pelukan yang salah

[Outro]

F# D#m C# A#m Bm C# F#

