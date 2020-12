Chord Gitar Lagu Satu Satunya Cinta Mahadewi, Lirik Lagu Satu Satunya Cinta

Am Dm G

Katamu kamu cinta

C E Am

Kepadaku selamanya

Dm G

Katamu kamu rindu

C E F

Kepadaku selalu

Em

Tapi mengapa aku

E

Masih ragu...

Am Dm G

Katamu aku ini

C E Am

Cinta terakhir kamu

Dm G

Katamu aku ini

C E F

Cinta dalam hidupmu

Em

Tapi mengapa aku

E Am

Masih ragu ...

[Reff]

Am Dm

Mungkinkah aku ini

G C G Am

Menjadi satu-satunya cinta

D

Yang terakhir kamu

Bm E Am G F Em

Dan tak akan ada cinta yang kedua

Dm C Bb E Am

Dan ketiga dan cinta lainnya..

[Musik] Am Dm G C E

Am Dm G

Katamu kamu hilang

C E Am

Jika aku pun pergi

Dm G

Katamu kamu musnah

C E F

Jika cintaku punah

Em

Tapi mengapa aku

E

Masih ragu..

Am Dm G

Katamu kamu cinta

C E Am

Kepadaku selamanya

Dm G

Katamu kamu rindu

C E Am

Kepadaku selalu

Dm G

Katamu aku ini

C E Am

Cinta terakhir kamu

Dm G

Katamu aku ini

C E F

Cinta dalam hidupmu

Em

Tapi mengapa aku

E Am

Masih ragu ...

[Musik] Am Dm G C E

Am D Bm E Am G F Em Dm C Bb E

Am

[Reff[

Am Dm

Mungkinkah aku ini

G C G Am

Menjadi satu-satunya cinta

D

Yang terakhir kamu

Bm E Am G F Em

Dan tak akan ada cinta yang kedua

Dm C Bb E

Dan ketiga dan cinta lainnya..

Am Dm

Mungkinkah aku ini

G C G Am

Menjadi satu-satunya cinta

D

Yang terakhir kamu

Bm E Am G F Em

Dan tak akan ada cinta yang kedua

Dm C Bb E Am

Dan ketiga dan cinta lainnya..