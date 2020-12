2 Pejabat Distannak Lampung Utara Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Sumur Bor

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Kejaksaan Negeri Lampung Utara menahan dua pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan setempat, Kamis (10/12/2020).

Keduanya adalah Rusdie Baron dan Adip Saptoputranto.

Mereka diamankan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sumur bor yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015.

Kasi Pidana Khusus Kejari Lampung Utara Aditya Nugroho menjelaskan, Rusdie Baron selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut.

Sementara Adip Saptoputranto selaku pejabat penanggung jawab teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung Utara.‎

"Untuk Rusdie, karena hasil rapid test-nya reaktif, untuk sementara ditangani Posko Covid-19. Sedangkan Adip langsung dititipkan di Rutan Kotabumi," kata Aditya Nugroho, Kamis malam.

Aditya menerangkan, pembangunan irigasi tanah dalam (sumur bor) tersebut didanai APBN yang disalurkan melalui APBD.

Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung Utara pada tahun anggaran 2015 mengalokasikan dana kegiatan pembangunan irigasi tanah dalam (sumur bor) tersebut sebanyak 25 unit sumur bor untuk 25 kelompok tani sebesar Rp 4.537.500.000 dananya bersumber dari DAK.

Berdasarkan hasil penghitungan, terdapat selisih nilai pada item-item pekerjaan sejumlah Rp 639.703.292,62 yang merupakan kerugian keuangan negara.

Dia menambahkan, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP.

"Subsider pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP," kata Aditya Nugroho. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)