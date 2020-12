Chord Gitar Lagu Cukup Satu Cinta Adista, Lirik Lagu Cukup Satu Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cukup Satu Cinta dinyanyikan Adista.

Termasuk, lirik lagu Cukup Satu Cinta dalam kunci gitar atau chord Adista.

Intro : C F G C

C F G C

C F

ku tunggu kabarmu tanyakan diriku

G C

apa kabar kamu yang jauh di sana

C F

tak pernah ada pesan kau titipkan

G C

apa kabar kamu baik disana..

Musik : C F G C

C F

meski ku tahu kau bukan milikku

G C

tapi satu cinta hanya untukmu

C F

ingatkah kamu pengorbanan cintaku

G C

cintaku yang tulus ku berikan untukmu

*)

F G

you're the last

Em Am

for me in my life

F G

but I know..

[Reff:]

C

meski ku tlah tahu meski ku tlah tahu

F

kau bukan untukku

Am

maafkan diriku maafkan diriku

G

mencintaimu..

C

meski ku tlah tahu meski ku tlah tahu

F

kau bukan milikku

Am

tapi satu cinta tapi satu cinta

G

only one love you only one love you

Musik : Dm Am C G

Dm Am C G

Kembali ke : *), Reff [2x]

Outro : F C G G..F

Itulah, chord gitar Cukup Satu Cinta dinyanyikan Adista, serta lirik lagu Cukup Satu Cinta dalam kunci gitar atau chord Adista.