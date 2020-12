Chord Gitar Lagu Kangen Mulih Denny Caknan, Lirik Lagu Kangen Mulih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kangen Mulih dinyanyikan Denny Caknan.

Termasuk, lirik lagu Kangen Mulih dalam kunci gitar atau chord Denny Caknan.

Intro: C F Dm G F Fm

C

tenang, tenang, tenang

F

badai pasti berlalu

Am G

roso sambat sing neng benakmu

F G

tetep kuatno tatag pikirmu..

Reff :

C Cmaj7

njajal tak kuat-kuatne ati iki

F

aku ra mulih masio perih

Dm G

pengenku kumpul kaleh bapak ibu

Em Am

jenengan kangen aku yo kangen

Dm

kangen sungkem neng ngandap'e

G (C)

jenengan bapak ibu lan liya-liyane..

Musik : C F C F

C

tenang tenang tenang

F

badai pasti berlalu

Am G

roso sambat sing neng benakmu

F G

tetep kuatno tatag pikirmu..

Reff :

C Cmaj7

njajal tak kuat-kuatne ati iki

F

aku ra mulih masio perih

Dm G

pinginku kumpul kaleh bapak ibu

Em Am

jenengan kangen aku yo kangen

Dm

kangen sungkem neng ngandape

G

jenengan bapak..

C Cmaj7

njajal tak kuat-kuatne ati iki

F

aku ra mulih masio perih

Dm G

pinginku kumpul kaleh bapak ibu

Em Am

jenengan kangen aku yo kangen

Dm

kangen sungkem neng ngandape

Fm Cmaj7

jenengan bapak ibu lan liya-liyane..

Itulah, chord gitar Kangen Mulih dinyanyikan Denny Caknan, serta lirik lagu Kangen Mulih dalam kunci gitar atau chord Denny Caknan.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)