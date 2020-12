Chord Gitar Lagu Los Dol Denny Caknan, Lirik Lagu Los Dol

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Los Dol dinyanyikan Denny Caknan.

Serta, lirik lagu Los Dol dalam kunci gitar atau chord Denny Caknan.

C D G -F#m Em

Los dol ndang lanjut lehmu whatsapp'an

Am B E

Cek paket datane yen entek tak tukokne

C D G-F#m Em

Tenan dik eling'O, yen mantan nakokno

Am B

Kabarmu tandane iku ora rindu

Em

Nanging kangen kringet bareng awakmu

C Am B-B

Em Am

Tak gawe los dol, blas aku ra rewel

D G

Nyanding sliramu, sing angel di setel

Am D G -F#m Em

Tutuk-tutukno, chatingan karo wong liyo

Am B

Rapopo, aku ra gelo

B Am-C-B

Em Am

Kok tutup-tutupi, nomere mbok ganti

D G

Firasat ati, angel di apusi

Am D

Senajan mbok ganti tukang las

G -F#m Em

Bakul sayur lan tukang gas

Am B

Titeni, bakale ngerti

Reff:

C D G -F#m Em

Los dol ndang lanjut lehmu whatsapp'an

Am B E

Cek paket datane yen entek tak tukokne

C D G-F#m Em

Tenan dik eling'O, yen mantan nakokno

Am B

Kabarmu tandane iku ora rindu

Em B

Nanging kangen kringet bareng awakmu

Musik:

Am Em Am B Em E

Am EmC B Em B

Em Am

Kok tutup-tutupi nomere mbok ganti

D G

Firasat ati angel di apusi

Am D

Senajan mbok ganti tukang las

G F#m Em

Bakul sayur lan tukang gas

Am B

Titeni bakale ngerti

Kembali ke Reff 2x

Em B

Nanging kangen kringet bareng awakmu

Em

Nanging kangen kringet bareng awakmu

Itulah, chord gitar Los Dol dinyanyikan Denny Caknan serta lirik lagu Los Dol dalam kunci gitar atau chord Denny Caknan. (Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri)