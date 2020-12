Chord Gitar Lagu MoneyPulasi Ecko Show, Lirik Lagu MoneyPulasi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar MoneyPulasi dinyanyikan Ecko Show.

Termasuk, lirik lagu MoneyPulasi dalam kunci gitar atau chord Ecko Show.

Am

Ya..ey..ya...ya...ya...ey..ya..

Am

Bila nanti ku berakhir

Am

Di penjara lantaran lagu

Am

Ngediss pejabat negara

Am

Dimanakah kebebasan bersuara

Am

Hanya membisu melihat rakyat

Am E

Sengsara yoo....yo..

Em

Kepada yang terhormat

Em

Para tikus yang berdasi

Em

Lima tahun berganti

Em

Tiba ketika yang dinanti

Em

Mulai menebar kesepakatan

Em

Untuk mampukan simpati

Em

Setiap sudut jalan

Em

Porter mereka menghiasi

Em D

Dulu mereka berjanji

Em D

Tuk dapatkan bunyi

Em

Begitu mampu dingklik

Em

Sekarang pada kemana

Em

Curi uang negara

Em D

Di lindungi pengacara

Em

Hanya sebagian kecil

Em

Yang berakhir dipenjara

Em

Tinggal suap kalapas

Em

Bisa bergerak bebas

Em

Dikasi fasilitas ac sampe kulkas

Em

Dalam kala tahanan

Em D

Masih mampu jalan - jalan

Em

Curi uang milyaran

Em D

Tapi aturanannya ringan

Em

Negara lain koruptor

Em

Di aturan mati

Em

Kalau disini

Em D

Malah dibela sampai mati

Em

Sudah ditangkap tangan

Em

Tak mengundurkan diri

Em

Dasar gak tahu malu

Em D

Kau malah nyaleg lagi

Dm

Yeah....

Em E

Koin negara kok di jadiin dapur

Dm E

Sisa anggarang pun dibawa kabur

Dm E

Orang berduit seenaknya mengatur

Dm E

Hukum yang ada gampang bisa beliautur

Dm

Aku sebut ia sanusi yeah..

E

Santun tapi korupsi yeah..

Dm

Aku sebut beliau sanusi yeah...

E

Santun tapi korupsi yeah..

E Dm

Santun tapi korupsi yeah..

Dm E

Aku sebut beliau sanusi yeah..

Dm

Santun tapi korupsi yeah..

Dm

Aku sebut ia sanusi yeah..

