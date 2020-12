Chord Gitar Lagu Moonshadow Yusuf/Cat Stevens, Lirik Lagu Moonshadow

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Moonshadow dinyanyikan Yusuf/Cat Stevens.

D G D G D

Oh, I'm Bein'followed by a moon shadow, moonshadow, moonshadow---

D G D G D

Leapin and hoppin' on a moonshadow, moonshadow, moonshadow---

G D G D G D Em A

And if I ever lose my hands, lose my plough, lose my land,

G D G D Em A D Bm Em A D

Oh if I ever lose my hands, Oh if------------- I won't have to work no more.

G D G D G D Em A

And if I ever lose my eyes, if my coloures all ran dry,

G D G D Em A D Bm Em A D

Yes if I ever lose my eyes, Oh if------------- I won't have to cry no more.

D G D G D

Oh, I'm Bein'followed by a moon shadow, moonshadow, moonshadow---

D G D G D

Leapin and hoppin' on a moonshadow, moonshadow, moonshadow---

G D G D G D Em A

And if i ever lose my legs, I won't moan, and I won't beg,

G D G D Em A D Bm Em A

Yes if I ever lose my legs, Oh if-------------- I won't have to walk no D more.

G D G D G D Em A

And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south,

G D G D Em A D Bm Em A

Yes if I ever lose my mouth, Oh if-------------- I won't have to talk...

E A E A

Did it take long to find me? I asked the faithful light.

E A E A

Did it take long to find me? And are you gonna stay the ni---------ght?

D G D G D

Oh, I'm Bein'followed by a moon shadow, moonshadow, moonshadow---

D G D G D A D

Leapin and hoppin' on a moonshadow, moonshadow, moonshadow--

