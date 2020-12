Chord Gitar Lagu Natal Di Hatiku Nikita ft Wawan Yap, Lirik Lagu Natal Di Hatiku 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Natal Di Hatiku dinyanyikan Nikita ft Wawan Yap.

Termasuk, lirik lagu Natal Di Hatiku dalam kunci gitar atau chord Nikita ft Wawan Yap.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Berbeza Kasta Dinyanyikan Thomas Arya, Cinta yang Dulu Kita Bina

Baca juga: Chord dan Lirik Yang Terdalam Peterpan

Intro :

G Am G/B Em D G

C D Eb G/D D7

.

Verse :

G Am G/B Em D G

Se-per-ti pa -lu -ngan

C G/B Am D

Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan

G Am G/B C A/C#

Se-per-ti emas kemenyan dan mur

G/D A/C# D

Biar hidupku berkenan pada-Mu



(Repeat x2)

.

Chorus :

G D/F# Em Bm C G/B|

Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu

Am D

Lahir di hatiku

G D/F# Em Bm C G/B

Hanya bersama-Mu Yesus kurasakan selalu

Am D G

Indahnya Natal di hatiku

.

Interlude :

G Am G/B Em

D G C D



Verse



Chorus x2



Bridge :

C D7/C B Em

Bersama paduan suara surga ku bernyanyi

C D Em

Kemuliaan di tempat maha tinggi

C D7/C B Em

Dan damai sejahtera di antara manusia

C Am D

Yang hidupnya berkenan kepada-Mu

Chorus x2



Am D Em D/F# G

Indahnya Natal di hatiku

Am D

Indahnya Natal di hatiku



Ending :

G Am G/B Em D G

G/B C D C/E

Am Dsus4 G

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Natal Di Hatiku - Nikita feat Wawan Yap: Indahnya Natal di Hatiku

Itulah, chord gitar Natal Di Hatiku dinyanyikan Nikita ft Wawan Yap, serta lirik lagu Natal Di Hatiku dalam kunci gitar atau chord Nikita ft Wawan Yap. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)