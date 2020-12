Chord Gitar Lagu Remaja HIVI, Lirik Lagu Remaja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Remaja dinyanyikan HIVI.

Termasuk, lirik lagu Remaja dalam kunci gitar atau chord HIVI.

E A

Kita remaja yang sedang dimabuk asmara

E Bm D

Mengikat janji bersama selamanya

A Am

Hati telah terikat, sepasang mata memikat

G#m C#m F#m

Melambungkan asmara yang selalu meminta

C E

Mengulur senja menanti datang

A

Sang pemilik hati

E Bm D

Rela menanti sejak terbit mentari

A

Tak sadar tuk berbagi

Am

Segala isi di hati

G#m C#m F#m C D E

Jayakan sanubari dalam bercumbu di ujung hari

A B E C#m

Indahnya kisah kasih kita di masa remaja

A F#m G#m C#m

Di bawah rayu senja kita di madu bermanja

A B G#m C#m

Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja

F#m C A E A B

Seakan dunia milik berdua

E A

Hati terasa merindu tanpa rasa duka

E Bm D

Berkumandang madu senandung asmara

A

Kepada yang tercinta

Am

Nada-nada tercipta

G#m C#m

Genggam pesona jiwa

F#m C Bm D G

Kuserahkan dan kau terima

C

Kita dua insan

G

Yang sedang bermadu kasih

G#m C# A#m

Tak peduli apa yang kan terjadi

D# G#m

Yang kuingin saat ini

Bm E

Kau bersamaku disini

D E C#m F#m

Indahnya kisah kasih kita di masa remaja (masa remaja)

D E C#m F#m

Di bawah rayu senja kita di madu bermanja

D E C#m F#

Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja

Bm C#m

Seakan dunia,

Bm C#m

Seakan dunia

Bm E A

Seakan dunia milik berdua

