Chord Gitar Lagu Terluka Karenamu Adista, Lirik Lagu Terluka Karenamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Terluka Karenamu dinyanyikan Adista.

Termasuk, lirik lagu Terluka Karenamu dalam kunci gitar atau chord Adista.

Intro : C..G..Am..F…..

C

jam jam jam sudah jam 7 malam

G

lum lum lum sudah siap apa belum

Am

jam jam jam jam 7.30

F

aku datang, menjemputmu

C

akhirnya sudah sampai dirumah

G

ternyata kau berdua dengannya

Am

ternyata kau tinggalkan semua

F

rasa cinta yang untukmu..

C

kau buat semua terluka dan kecewa

G

ternyata kau berdua meninggalkan semua

Am

semua rasa cinta semua rasa cinta

F

ternyata kau berdua kau tinggalkan semua

Reff:

C

kau meninggalkanku

G

melupakanku

Am

sakiti hatiku

G

terluka karenamu

C

kau meninggalkanku

G

sakiti hatiku

Am

kau buat diriku

G

terluka karenamu

Musik : C..G..Am..F…..

C..

C

jam jam jam sudah jam 7 malam

G

lum lum lum sudah siap apa belum

Am

jam jam jam jam 7.30

F

aku datang, menjemputmu..

C

akhirnya sudah sampai dirumah

G

ternyata kau berdua dengannya

Am

ternyata kau tinggalkan semua

F

rasa cinta yang untukmu