Aurel Beri Hadiah Sang Adik Malah Kena Marah Ashanty

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ashanty marah ke Aurel Hermansyah karena telah memberi hadiah untuk Arsy yang dinilai belum pantas.

Menurutnya, usia Arsy belum cukup untuk menerima hadiah yang diberikan oleh kakak sulungnya itu.

Awalnya, Arsy tampak gembira saat Aurel Hermansyah memberikan sebuah hadiah.

Ia bahkan sampai teriak-teriak kegirangan saking bahagianya.

"Arsy, Kak Loly punya hadiah buat Arsy," kata Aurel Hermansyah dikutip TribunnewsBogor.com dari kanal YouTube The Hermansyah A6.

"Tapi ini bukan hadiah ulangtahun. I just wanna give you something," sambungnya.

Mata Arsy pun ditutup oleh adiknya, Arsya dan kakak laki-lakinya, Azriel Hermansyah.

Tak sabar menunggu hadiah yang disiapkan Aurel Hermansyah, Arsy sudah teriak-teriak lebih dulu.

Kekasih Atta Halilintar itu pun menghitung mundur dari angka 3 kemudian menyuruh Arsy untuk membuka matanya.

