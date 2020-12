Chord Gitar Lagu Dimana Salahnya Thomas Arya ft Elsa Pitaloka, Lirik Lagu Dimana Salahnya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dimana Salahnya dinyanyikan Thomas Arya ft Elsa Pitaloka.

Capo fret 5

Intro : Am F G Am

Dm Am F G Am

(Elsa Pitaloka)

Am G

haruskah diriku kini merana

G Am

menanti dirimu yang tak kunjung tiba

C Dm

rindu teramat menyiksa

E Am

kasih.. kini engkau dimana

Int. F Am F Am

(haaaaa hmmmmmm)

(Thomas Arya)

Am G

harapan mimpi sewaktu bersama

G Am

ikrar suci cinta kita berdua

C Dm

telah kau ingkari semua

E F

membuatku jauh takkan kembali

G Am

menerimamu lagi

Int. F G E



Reff :

(Elsa Pitaloka)

Am

dimana salahnya diriku

F

hingga kau pergi menjauh

G C E

gelisah hatiku sepi tanpamu

(Thomas Arya)

Am

tak pernah ku bisa terima

F

bila ku harus selalu

G C E

menjadi seperti yang engkau mau..

F G Am

lelah.. hati mengertikanmu..

F G Am

baiknya ku meninggalkanmu..



Musik : Am F G Am

Dm Am F G Am

(Elsa Pitaloka)

Am G

haruskah diriku kini merana

G Am

menanti dirimu yang tak kunjung tiba

C Dm

rindu teramat menyiksa

E Am

kasih.. kini engkau dimana