Chord Gitar Lagu Gamang Di Seso Mimpi Kintani, Lirik Lagu Gamang Di Seso Mimpi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Gamang Di Seso Mimpi dinyanyikan Kintani.

Termasuk, lirik lagu Gamang Di Seso Mimpi dalam kunci gitar atau chord Kintani.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pedih Last Child, Engkau yang Sedang Patah Hati

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Blackout

[Intro]

G D G D

[Verse]

G

Kok raso ondeh da

Tali kasiah uda rantang

Barendo bamego-mego

D

Dijalin jobanang suto

G D G D

Budi cinto den tandai jo kasiah sayang

G

Dek cinto ondeh da

Maharnyo kasiah jo sayang

Den tarimo tando suko

D

Dijalin barumah tanggo

G D G

Buah cinto lah lahia parmato sayang

G C G

Gamang-gamang mimpi manyeso

C G

Mulo den babadan duo

C G

Kini pisau bamato duo

D

Samo tajam kaduonyo

D7 G

Uda pacik dihulunyo

G C G

Ganang-ganang siaie mato

C G

Den paluak anak kadado

C G

Mamakiak alang pulau paco

D

Cinto kok babagi duo

D7 G

Nyao kami taruhannyo

G

Cameh oi.. cameh

D G

Cinto kauda tiado duonyo

D G

Bia tambilang mamisahkan kito

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Gamang Di Seso Mimpi - Kintani: Gamang-gamang Mimpi Manyeso

Itulah, chord gitar Gamang Di Seso Mimpi dinyanyikan Kintani, serta lirik lagu Gamang Di Seso Mimpi dalam kunci gitar atau chord Kintani. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)