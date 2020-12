Chord Gitar Lagu Greenback Dollar The Kingston Trio, Lirik Lagu Greenback Dollar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Greenback Dollar dinyanyikan The Kingston Trio.

Termasuk, lirik lagu Greenback Dollar dalam kunci gitar atau chord The Kingston Trio.

Em G

Some people say I'm a no count,

C G

Others say I'm no good,

Gm

but I'm just a natural born traveling man,

D Em

doin' what I think I should, O yeah,

D Em

Doin' what I think I should.

Chorus:

G C G C

And I don't give a damn about a greenback - a dollar

G C G C

Spend it fast as a can.

G C G C

For a wailin' song a good gui-tar

D7 Em

The only thing that I under-stand, O boy

D7 Em

The only thing that I under-stand

(Last Time Only)

D7 Em

The only thing that I under-stand, O boy

D7 Em

The only thing that I under-stand

2nd Verse

Em G

When I was a little baby

Em G

My Mama said, "Hey Son,

Gm

Travel where you will and grow to be a man,

D Em

and sing what must be sung, O boy

D Em

Sing what must be sung". (Repeat Chorus)

3rd verse

Em G

Now that I'm a grown man,

Em G

I've traveled here and there,

Gm

I've learned that a bottle of brandy and a song,

D Em

the only ones who ever care, O boy,

D Em

the only ones who ever care.

Kembali ke 1st verse and Chorus

