Chord Gitar Lagu Kawan Jadi Cinto Vicky Koga ft Tiffany, Lirik Lagu Kawan Jadi Cinto 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kawan Jadi Cinto dinyanyikan Vicky Koga ft Tiffany.

Termasuk, lirik lagu Kawan Jadi Cinto dalam kunci gitar atau chord Vicky Koga ft Tiffany.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pedih Last Child, Engkau yang Sedang Patah Hati

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Blackout

Intro C Em F G

F G C..

C F

mulo-mulonyo biaso sajo

C G

kito manjadi kawan..

C F

acok basuo.. disinan mangko

C G

mulai tumbuah raso..

F C G Am

dari kucuik.. kambang manjadi bungo..

F G C

bungo cinto nan dihati..

F C G Am

dari kucuik.. kambang manjadi bungo..

F G C

bungo cinto nan dihati..

Intro F G C..



Chorus

C-G/B-Am Em

a-----diak.. sambuiklah salam denai ko..

F C G

ka kawan adiak untuak nan salamonyo..

C-G/B-Am Em

sa----yang.. marilah sabimbiang tangan..

F C G

cinto kito.. bukanlah mainan..

C G

bulan nan jo bintang

Am Em

nan manjadi saksi

F C

cinto den ka uda..

G

indak ka tabagi..

C G

indak ka taganti..

Am Em

intan jo parmato..

F C

hanyolah uda surang..

G C G

nan denai cinto..

Int. C Em F G

F G C..

C F

mulo-mulonyo biaso sajo

C G

kito manjadi kawan..

C F

acok basuo.. disinan mangko

C G

mulai tumbuah raso..

F C G Am

dari kucuik.. kambang manjadi bungo..

F G C

bungo cinto nan dihati..

F C G Am

dari kucuik.. kambang manjadi bungo..

F G C

bungo cinto nan dihati..

Intro F G C..



Chorus

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kawan Jadi Cinto - Vicky Koga feat Tiffany: Mulo-mulonyo Biaso Sajo

Itulah, chord gitar Kawan Jadi Cinto dinyanyikan Vicky Koga ft Tiffany, serta lirik lagu Kawan Jadi Cinto dalam kunci gitar atau chord Vicky Koga ft Tiffany. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)