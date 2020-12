Chord Gitar Lagu Nan Di Sayang Tunangan Urang Andra Respati, Lirik Nan Di Sayang Tunangan Urang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Nan Di Sayang Tunangan Urang dinyanyikan Andra Respati.

Termasuk, lirik lagu Nan Di Sayang Tunangan Urang dalam kunci gitar atau chord Andra Respati.

Capo fret 5

Intro : Am C G Am

Dm Am G Am

F Em Am

.

(Eno Viola)

Am

buliah sajo uda maraso

G

sayang cinto ka denaiko

Dm Am

usahlah tadoroang bana

G C

uda nan ka taluko

Dm Am

usahlah tadoroang bana

G Am

uda nan ka taseso

.

Int. F G Am

.

(Andra Respati)

Am

baa kok adiak bakato baitu

G

mambuek denai ragu

Dm Am

apo adiak indak marasokan

G C

nan denai rasokan

Dm Am

apo adiak indak marasokan

G Am

nan denai rasokan



(Eno Viola)

G

elok kito bawakan sajo

C

sarupo biasanyo

Dm

karano denai

F E

alah ado nan punyo

Reff :

C

salah yo salah

Dm

denai batanam kasiah

F

pamenan urang ruponyo

C G

kini nan basayangi



C

oi uda maaf di pinto

Dm

bukan salah uda maraso

F

aliahkan cinto ka nan lain

G

antaro kito raso indak kamungkin



Musik : Am G F C

Dm Am F G Em Am

F Em Am..



(Eno Viola)

Am

buliah sajo uda maraso

G

sayang cinto ka denaiko

Dm Am

usahlah tadoroang bana

G C

uda nan ka taluko

Dm Am

usahlah tadoroang bana

G Am

uda nan ka taseso



Int. F G Am

.

(Andra Respati)

Am

baa kok adiak bakato baitu

G

mambuek denai ragu

Dm Am

apo adiak indak marasokan

G C

nan denai rasokan

Dm Am

apo adiak indak marasokan

G Am

nan denai rasokan

.

(Eno Viola)

G

elok kito bawakan sajo

C

sarupo biasanyo

Dm

karano denai

F E

alah ado nan punyo

