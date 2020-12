Chord Gitar Lagu Pelaminan Kelabu Mansyur S, Lirik Lagu Pelaminan Kelabu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pelaminan Kelabu dinyanyikan Mansyur S.

Termasuk, lirik lagu Pelaminan Kelabu dalam kunci gitar atau chord Mansyur S.

Intro : Am D C F Am

Am E Dm-E

Kau bagaikan rahwana

Dm E

Mencuri dewi shinta

D C D Am

Dari tangan sri rama



Int : Am F G Am

Am F Am

.

*)

Am

Kursi pelaminan biru

G

di malam penganten

Dm E

Janur kuning menghias

Am

di ruang tamu

Am Dm

Tapi bencanaaaa

D Am

datang melanda

Am F

Dia istriku tercinta

G D Am

Tanpa seizinku telah pergi

A Dm E

Ayah bundanya pun tak tahu kemana

E F Am

Oh…oooo rimbanya

#)

Am

Kursi pelaminan biru

G

di malam penganten

Dm E

Janur Kuning menghias

Am

di ruang tamu



Musik : Am G C E Dm A Dm

G C Am Dm-C-F-E Am

Suling : Am F Am

G Dm Am (2x)

Reff:

Am A Dm

Dendam seorang kekasih pertama

D F Am

Sengaja datang melarikan dia



Int : G Dm Am

Am A Dm

Penjahat cinta bertopeng sang dewa

D F Am

Sungguh pengecut kau bersandiwara

Dm G C Am

Akan kurebut dari tangannya

E F Am

Karena dia resmi menjadi milikku



Int : E F Am

Am

Kursi pelaminan biru

G

di malam penganten

Dm E

Janur kuning menghias

Am

di ruang tamu



Musik : Am G C E Dm A Dm

G C Am Dm-C-F-E Am

Suling : Am F Am

G Dm Am (2x)

.

Kembali ke : Reff, *), #)

