Chord Gitar Lagu Prei Kanan Kiri Nella Kharisma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Prei Kanan Kiri Nella Kharisma.

Lagu jawa Prei Kanan Kiri dinyanyikan Nella Kharisma.

Lagu Prei Kanan Kiri diciptakan R Husin Albana.

Berikut chord gitar Prei Kanan Kiri Nella Kharisma

Intro : Am..F..Am..Am

Am F

yen wes tresno paite kopi rasane legi

G C

yen wes tresno rasane koyo ngimpi

F Dm

nadyan kahanan teetep dilakoni

E Am

mepet kowe wes adem rasane ati..

Am F

yen wes tresno maju lurus prei kanan kiri

G C

yen wes tresno abot enteng kudu di lakoni

F Dm

ra usah menggok lan nyawang mburi

E Am

ati manteb bakal sido rabi

Musik : Am F G C

F Dm E Am

Reff :

Am G

yen pancen jodoh ra nyawang bondo dunyo

C G

podo tresnane nompo anane

E

lan nerimo

Am G

ra usah kesuwen ndang nyebar undangan

C

di ramekne dangdutan

G E

podo lungguh jejer nang mantenan