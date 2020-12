Chord Gitar Lagu Surrender Natalie Taylor, Lirik Lagu Surrender

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Surrender dinyanyikan Natalie Taylor.

Termasuk, lirik lagu Surrender dalam kunci gitar atau chord Natalie Taylor.

[Intro]

C G G D Em Em

[Verse]

C G

We let the waters rise

D Em

We drifted to survive

C G

I needed you to stay

D Em

But I let you drift away

C C

My love where are you? My love where are you?

[Chorus]

G Am Em

Whenever you're ready, Whenever you're ready

G Am Em

Whenever you're ready, Whenever you're ready

Bm C Em

Can we, can we surrender

Bm C Em G

Can we, can we surrender

Am Em

I surrender

[Verse]

C G

No one will win this time

D Em

I just want you back

C G

I'm running to your side

D Em

Flying my white flag, my white flag

C C

My love where are you? My love where are you?

[Chorus]

G Am Em

Whenever you're ready, Whenever you're ready

G Am Em

Whenever you're ready, Whenever you're ready

Bm C Em

Can we, can we surrender

Bm C G

Can we, can we surrender

Am Em

I surrender

Itulah, chord gitar Surrender dinyanyikan Natalie Taylor, serta lirik lagu Surrender dalam kunci gitar atau chord Natalie Taylor.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)