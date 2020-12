Download Lagu Hempaskan Kalia Siska Feat Ska 86, Lirik Lagu Hempaskan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Hempaskan adalah single cover terbaru yang Kalia Siska ft. Ska 86, yuk download lagu Hempaskan dinyanyikan Kalia Siska feat Ska 86, serta lirik lagu Hempaskan.

Lirik Lagu Hempaskan

merana kini aku merana

kekasih tercinta entah dimana

sendiri kini ku dibalut sepi

tiada tempat tuk bercurah lagi

dimana kini entah dimana

bunga impian yang indah dimata

ku rindu tutur sapamu nan manja

saat kau berada disisiku

kini tinggalah ku sendiri

hanya berteman dengan sepi

menanti dirimu kembali

disini ku terus menanti

akan ku coba untuk

menanti dirimu kekasih

(Chorus)

oh bunga (oh bunga..)

dimana kini kau berada

jangan biarkan diriku

dalam kesorangan

oh bunga.. (oh bunga..)

jangan kau gores luka di dada

sungguh diriku takkan kuasa

campakkan kenangan

ho hoo.. oh bungaku

ho hoo.. houwo.. bungaku..

(Intro)