Hasil Pilkada Pesawaran 2020, Real Count KPU, Dendi-Marzuki Masih Unggul 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesawaran Dendi Ramadhona-Marzuki masih memimpin perolehan suara berdasarkan real count situs KPU RI.

Dilansir dari https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/18, Jumat (11/12/2020) pukul 12 WIB, Dendi-Marzuki unggul dengan angka 56,4% dari data yang masuk di sebanyak 458 TPS dari total 1021 TPS (44,86%).

Sementara Paslon Nasir-Naldi Dimana meraih 43,6 %.

Sebelumnya, Kamis (10/12/2020) pukul 13.21 WIB, Dendi-Marzuki unggul dengan angka 56,6% dari data yang masuk di sebanyak 417 TPS dari total 1021 TPS (40,84%).

Sementara Paslon Nasir-Naldi Dimana meraih 42,4 %.

Data tersebut terangkum dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Diantaranya, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Padang Cermin, Pindah Pidada, Kedondong, Marga Punduh, Way Khilau, Teluk Pandan, Way Ratai.

Disclaimer: Hasil perhitungan di atas belum hasil resmi pilkada.

Hasil resmi pilkada tetap menunggu penghitungan suara secara manual oleh KPU.

