Viral Video Perjuangan Gading Marten saat Nembak Gisel Bikin Netizen Sedih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Beredar video lawas perjuangan Gading Marten saat menyatakan cinta pada Gisel.

Video lawas tersebut mengungkapkan betapa romantisnya Gading saat nembak Gisel.

Video yang diposting di Instagram @potongan_musik ini viral dan mendapat banyak komentar dari warganet.

Dalam video tampak Gading Marten yang menyatakan cinta di acara Inbox, tepat di hadapan ratusan pasang mata penonton pada tahun 2012 silam.

Pada video itu, nampak Gisel yang mengenakan atasan blouse dan rok berwarna biru berdiri di atas panggung.

Lalu Christina Perri yang berjudul "A Thousand Years" saat itu viral pun diputar.

Gading lalu menanyakan apakah Gisel bersedia hadir dalam kehidupannya di masa yang akan datang.

Saat itu mata Gading terlihat berkaca-kaca seolah ingin menangis.

"Gisella, you had me at hello, I don't know much, but I know I love you. All of my doubt suddenly goes away somehow. I'll give you my best. Promise. So.. will you be my future?" tulis Gading.

Usai menyatakan cinta, Gading naik ke atas panggung dan membawakan sebuket bunga untuk Gisel.