Cerita Christiana dari Waiters hingga Jabat Director of Sales & Marketing Sheraton Lampung Hotel

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Christiana Rahanra menjadi Director of Sales & Marketing Sheraton Lampung Hotel sejak Februari 2020.

Sebelumnya wanita yang akrab disapa Ellen itu menjadi Director of Sales & Marketing Four Points by Sheraton Manado.

Namun posisi sebagai Director of Sales & Marketing itu tidak didapat Ellen dengan mudah.

Ellen harus merintisnya dari bawah.

Ellen mulai merintis sejak Ellen kuliah di Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies Jurusan Catering and Hospitality Management.

Saat kuliah, Ellen banyak belajar mengenai perhotelan.

Seperti house keeping, food and beverage, dan sebagainya.

Selain belajar, Ellen juga dikirim kampusnya untuk bekerja.

Ketika itu Ellen dikirim 6 bulan setelah masuk kuliah, untuk bekerja di sebuah hotel di sana sebagai house keeping.