Chord Gitar Lagu Cahaya Mentari Dewi Perssik, Lirik Lagu Cahaya Mentari 

Capo fret 3

Intro :

C G Am G

C G Am G

C G Am

kadang menangis kadang tertawa

F C

karena dunia tak selalu ramah

G Am

aku mencoba tegar melangkah

F C

hadapi semua dengan senyuman..

F C

suka duka dalam kehidupan

G C

semua adalah perjalanan

F C

aku berani mengejar impian

G G

terus berjuang tak akan menyerah..

Reff :

C G

mentari menyinari bumi

Am

menerangi hati

F G C

yang merindukan kasih dan sayang..

C G

aku berjanji

G#m Am

tak 'kan berhenti

F G C

terus bersinar seterang mentari..

Musik :

C G G#m Am F G

Am Em Am G C



G Am

aku mencoba tegar melangkah

F C Dm Em Gm

hadapi semua dengan senyuman..