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Chord Gitar Lagu Dalan Liyane Hendra Kumbara, Lirik Lagu Dalan Liyane
chord gitar Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara serta lirik lagu Dalan Liyane dalam kunci gitar atau chord Hendra Kumbara.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.
Serta, lirik lagu Dalan Liyane dalam kunci gitar atau chord Hendra Kumbara.
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Intro : F..G..C Em Am -A
Dm..G..C..
.
C G C
... Sopo seng kuat nandang kahanan
Am A Dm
sopo seng ora kroso kelangan
F G Em
ditinggal pas sayang sayange
A Dm
pas lagi jeru jerune
G C
kowe milih dalan liyane..
Int. Fm C
C
Sopo seng kuat ditinggal lungo
Am A Dm
sopo seng atine ora loro
F G Em
kenangan sing wis tak lakoni
A Dm
tak simpen neng njero ati
G C
dewe wes ra dadi siji..
Reff:
F
Yowes ben tak lakoni nganti
G
sak kuat kuate ati
C
pesenku mung siji
Em Am
seng ngati-ati..
A Dm
isoku mung mendem..
G
esuk tekan sonten
C
mergo sadar diri kulo
C
dudu sinten sinten.
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Yowes ben tak lakoni nganti
sak kuat kuate ati
pesenku mung siji
seng ngati-ati
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