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Chord Gitar Lagu Dalan Liyane Hendra Kumbara, Lirik Lagu Dalan Liyane

chord gitar Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara serta lirik lagu Dalan Liyane dalam kunci gitar atau chord Hendra Kumbara.

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Ilustrasi. chord gitar Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara serta lirik lagu Dalan Liyane. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.

Serta, lirik lagu Dalan Liyane dalam kunci gitar atau chord Hendra Kumbara.

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Intro : F..G..C Em Am -A

Dm..G..C..
.

C G C
... Sopo seng kuat nandang kahanan
Am A Dm
sopo seng ora kroso kelangan
F G Em
ditinggal pas sayang sayange
A Dm
pas lagi jeru jerune
G C
kowe milih dalan liyane..

Int. Fm C

C
Sopo seng kuat ditinggal lungo
Am A Dm
sopo seng atine ora loro
F G Em
kenangan sing wis tak lakoni
A Dm
tak simpen neng njero ati
G C
dewe wes ra dadi siji..

Reff:

F
Yowes ben tak lakoni nganti
G
sak kuat kuate ati
C
pesenku mung siji
Em Am
seng ngati-ati..

A Dm
isoku mung mendem..
G
esuk tekan sonten
C
mergo sadar diri kulo
C
dudu sinten sinten.

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Yowes ben tak lakoni nganti
sak kuat kuate ati
pesenku mung siji
seng ngati-ati
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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