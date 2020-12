Chord Gitar Lagu Deritamu Deritaku Rhoma Irama, Lirik Lagu Deritamu Deritaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Deritamu Deritaku dinyanyikan Rhoma Irama.

Termasuk, lirik lagu Deritamu Deritaku dalam kunci gitar atau chord Rhoma Irama.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pedih Last Child, Engkau yang Sedang Patah Hati

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Blackout

Intro : Am F G Am

Am F G Am

Ke manakah kan kucar

Int : Am Em F B (2x)

Am

Am F Am

Panjangnya jalan kutelusuri

Am F G

Panjangnya malam aku lalui

Dm C

Kemana perginya permata hati

Em Am

Kucari-cari dan tiada kutemui

Am F Am

Dimana dia berada kini

Am F G Am

Kemana dia harus kucari oh

Int : Am G F Am

F-G-Am

Reff:

Am

Wahai angin yang lalu sampaikanlah laguku

G Am G Am

Ceritakan kepadanya ku sangat menantikannya

Int : G Am (2x)