Chord Gitar Lagu Kidung Kasmaran Okid Kres, Lirik Lagu Kidung Kasmaran

Chord gitar Kidung Kasmaran dinyanyikan Okid Kres.

Lirik lagu Kidung Kasmaran dalam kunci gitar atau chord Okid Kres.

[Intro]

G Bm C D

G Bm C D

[Verse 1]

G Bm

Dingehang adi

C D G

ne jani beli megending

Bm

Kidung kasmaran

C D

nyihnayang tresnan beline

G Em

Kapining adi

C D G

bungan keneh beline

[Interlude]

G Bm C D

[Verse 2]

G Bm

Mekelo gati

C D G

ngantosang surat adine

Bm

Napike adi

C D

sampun ngelah demenan

G Em

Buka cicing ngantos segehan

C D G

Melengok beli di pedeman

[Reff]

C D

Sue sampun

G Em

beli mengantosang

C D G

Walesan surat adine ....

C D

Kadi rasa

G Em

kambang keneh beline

C D G

buka megantung tanpe cantel

[Verse 2]

G Bm

Di hatin beline

C D G

tuah ade muan adine

Bm

Di jantung beline

C D

ditu masih ade adi

G Em

Yening adi tusing percaya

C D G

belah suba tangkah beline

[Back to Reff]

