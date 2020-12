Chord Gitar Lagu Masa Lalu Tertinggal Peterpan, Lirik Lagu Masa Lalu Tertinggal 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Masa Lalu Tertinggal dinyanyikan Peterpan.

Termasuk, lirik lagu Masa Lalu Tertinggal dalam kunci gitar atau chord Peterpan.

Intro C D Em D C D G

C Em C G (2x)

Am C

Aku adalah jari-jari

G D

memegang roda putar bumi

Am C

tenang disisi panik ku mengetuk

G D

rasa membawaku



Am C

Disini tersenyum

G D

disatu diri ku melamun

Am C

tenang disisi gelap ku merenung

G D

arah menuntunku



Intro C Em C G

.

Am C

Sadari langkahku

G D

dicelah bumi ku terpaku

Am C

mencari arti hidupku yang baru

G D

relakan nafasku

.

C

Ku menunggu datang terang

Em

biarkan gelap menghilang

C

bantu aku tuk menunggu

G D

roda membawaku

Chorus

C Em

Dan kini ku biarkan masalalu menghilang

C G

Dan tanpa beban aku meninggalkan belakang

C Em

Lalu kubiarkan masalalu menghilang

C G

Dan tanpa beban aku meninggalkan belakang



Interlude C Em C G (2x)

.

Chorus

C Em

Dan kini ku biarkan masalalu menghilang

C G

Dan tanpa beban aku meninggalkan belakang

C Em

Lalu kubiarkan masalalu menghilang

C G

Dan tanpa beban aku meninggalkan belakang

Itulah, chord gitar Masa Lalu Tertinggal dinyanyikan Peterpan, serta lirik lagu Masa Lalu Tertinggal dalam kunci gitar atau chord Peterpan.