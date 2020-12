Chord Gitar Lagu Pati Geni Syahiba Saufa, Lirik Lagu Pati Geni

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pati Geni dinyanyikan Syahiba Saufa.

[intro] Am A# Am C Am A# Am A# Am C A# Am Am Dm C A# A #Am A# Am [verse] Am A# manuk ulung tulungono C Am kangen iki sampekeno Dm Gm isunkari bingung C A# Am koyo wader keneng tubo [int] Am Gm A# Am Dm C timun gantung sun labui C A# Gm awak riko masio urip iki C A# Am gantung nyowo sun lilakeno [int] A#C A#D# Dm A#Am Am A# gadhung mramba sing gelawat C Am sing biso sambat A# Gm ngitung dino kapan C A# Am sampek dalu kantru-kantru [int] Am Gm A#Am Dm C wis kadung ati iki C riko taleni A# Gm sewu sumpah kari betah C A# Am Am A#Am riko dewek luput janji [int] Am A# Am Dm Am C A #Am Dm C C A# Am [chorus] Dm F gunung raung sepiro duwure C arep sun langkahi seru kangene C Gm sun puasani ngebleng pati geni C A# Am kecaruko sisik melik kembange ati [musik] Am A# D# F D# Am A# Am A# Am Am Am A# setan paran hang nemplek ndane C Am sampek lali nang semayane A# Gm ojo mangan sawine C A# Am mangano kelembene [int] Am Gm A #Am Dm C ojo iling saikine C ilingo bengene A# Gm wong loro dulang-dulangan C A# Am Am A#Am sak piring ajang keloronan [int] Am A# Am Dm Am C A#Am Dm C C A# Am [chorus] Dm F gunung raung sepiro duwure C arep sun langkahi seru kangene C Gm sun puasani ngebleng pati geni C A# Am kecaruko sisik melik kembange ati [outro] Gm D# D# Gm G# Gm G# Gm





(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)