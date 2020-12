Chord Gitar Lagu Sudah Sampai Disini Agatha Chelsea, Lirik Lagu Sudah Sampai Disini 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sudah Sampai Disini dinyanyikan Agatha Chelsea.

Termasuk, lirik lagu Sudah Sampai Disini dalam kunci gitar atau chord Agatha Chelsea.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pedih Last Child, Engkau yang Sedang Patah Hati

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Blackout

Intro : G F#m F

haa.. mmm mmm

Em A A7

haa

D

awal kisahnya indah

Bm Am D

dunia milik kita berdua

G A F#m Bm

hanya aku di hatimu

Em A

seperti takkan terganti



D

namun kini berubah

Bm Am D

kulihat dirimu berbeda

G A F#m F

sejak kamu mengenalnya

Em F#

dirimu tak lagi sama



Reff :

B D#m

tertutup sudah pintu hatiku

G#m F#m B

dan kamu tak mungkin kembali lagi

E F# D#m G#m

jangan lagi janji janji

A F#

lebih baik aku sendiri



Int. B..G A

.

D

namun kini berubah

Bm Am D

kulihat dirimu berbeda

E/G# G F#m F

sejak kamu.. mengenalnya

Em -C#m F#

oh dirimu tak lagi sama



Reff :

B D#m

tertutup sudah pintu hatiku

G#m F#m B

dan kamu tak mungkin kembali lagi

E F# D#m G#m

jangan lagi.. janji janji

A F#

lebih baik aku sendiri



B D#m

tlah cukup dirimu berkali kali

G#m F#m B

lukai.. dan buatku patah hati

E F# D#m G#m

jangan lagi janji janji

A F#

sudah cinta sampai di sini



Musik : C#m F# B G#m-G#

(jangan lagi janji janji)

C#m F# B -C

(cukup sampai di sini)

C#m F#

(jangan ganggu lagi)

D#m G#

(ku ingin sendiri)

C#m Em F#

(sudah sampai disini..)

Reff :

B D#m

tertutup sudah pintu hatiku

G#m F#m G

dan kamu.. tak mungkin kembali lagi

Overtune

C Em

tertutup sudah pintu hatiku

Am Gm C

dan kamu tak mungkin kembali lagi

F G Em Am

jangan lagi janji janji

Bb G

lebih baik aku sendiri



C Em

tlah cukup dirimu berkali-kali

Am Gm C

lukai dan buatku patah hati

F G Em Am

jangan lagi janji janji

Bb G

sudah cinta sampai di sini

Dm G7

sudah cinta sampai di sini

C

oh di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Sudah Sampai Disini - Agatha Chelsea: Tertutup Sudah Pintu Hatiku

Itulah, chord gitar Sudah Sampai Disini dinyanyikan Agatha Chelsea, serta lirik lagu Sudah Sampai Disini dalam kunci gitar atau chord Agatha Chelsea. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)