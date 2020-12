Chord Gitar Lagu The Best Day Taylor Swift, Lirik Lagu The Best Day 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar The Best Day dinyanyikan Taylor Swift.

[Intro]

G Em C D x2

[Verse 1]

G Em7

I’m five years old

C

It’s getting cold

D

I’ve got my big coat on

G Em7

I hear your laugh

C

And look up smiling at you

D

I run and run

G Em7

Past the pumpkin patch

C

And the tractor rides look now,

D

The sky is gold

G Em7 C

I hug your legs and fall asleep

D

On the way home

[Chorus]

C D G D/F# Em

I don’t know why all the trees change in the fall

C D G D/F# Em

I know you’re not scared of anything at all

C D G D/F# Em

Don’t know if Snow White’s house is near or far away

C D G Em7 C D

But I know I had the best day with you today

[Verse 2]

G Em7

I’m thirteen now

C

And don’t know how my friends

D

Could be so mean

G Em7

I come home crying

C

And you hold me tight

D

And grab the keys

G Em7

And we drive and drive

C

Until we found a town

D

Far enough away

G Em7

And we talk and window-shop

C D

'til I’ve forgotten all their names

[Chorus]

C D G D/F# Em

I don’t know who I’m gonna talk to now at school

C D G D/F# Em

I know I’m laughing on the car ride home with you

C D G D/F# Em

Don’t know how long it’s gonna take to feel okay

C D G

But I know I had the best day with you today

