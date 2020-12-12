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Chord Gitar Tiada Guna Elvy Sukaesih, Lirik Lagu Tiada Guna
chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih serta lirik lagu Tiada Guna dalam kunci gitar atau chord Elvy Sukaesih.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih.
Serta, lirik lagu Tiada Guna dalam kunci gitar atau chord Elvy Sukaesih.
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Intro: A … G … . A . . G . .
F . . C . . Dm . .
A Bb
tiada mungkin kan bersemi
A Bb
tiada mungkin kan berbunga
Dm
walau engkau sirami
Gm F
sudah tiada berarti
C Dm
… pohon tlah lama mati
A Bb
tiada guna rayuanmu
A Bb
tiada guna cumbuanmu
Dm
hati telah membeku
Gm F
tak seperti dahulu
C Dm
… jangan kau merayuku
Music: Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A ( 2x )
A . . Bb . . C . . Dm . .
Gm - A - Gm - Dm
[ reff : ]
Dm
jangan kau ucapkan cinta
Dm C
ku tak mau mendengarnya
C
aku sudah tak percaya
Bb A
akan adanya cinta
int : Bb - A Bb - A - C Bb - A … . .
Dm
cinta bagiku empedu
Dm C
pahit meresap ke tubuh
C
bagai tersayat sembilu
Bb A
perih kedalam kalbu
D
sampai kini belum sirna
sakit hati karena cinta
Bb Dm
seorang pemuda
A Bb
tiada mungkin kan bersemi
A Bb
tiada mungkin kan berbunga
Dm
walau engkau sirami
Gm F
sudah tiada berarti
C Dm
… pohon tlah lama mati
music : Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A ( 2x )
A . . Bb . . C . . Dm . .
Gm - A - Gm - Dm
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Itulah, chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih lirik lagu Tiada Guna dalam kunci gitar atau chord Elvy Sukaesih. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )
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