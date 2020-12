TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord kunci gitar Lagu Jangan Gitu Dong Ayu Ting Ting.

Lagu Jangan Gitu Dong diciptakan Wisnu Dwi Prajanto dan dipopulerkan Ayu Ting Ting.

Lagu Jangan Gitu Dong dirilis 2018.

Berikut chord gitar Jangan Gitu Dong Ayu Ting Ting

[Reff]

Am

ngan jangan jangan gitu loh

Am

ngan jangan jangan gitu loh

G

oh ngan jangan jangan gitu loh

G

ngan jangan jangan gitu loh

F

oh ngan jangan kalau dirimu

E

lihat dia bisa

Am

lebih syantik dari yang kamu tahu..

[Int]

Am Bm C Dm Am

Am

plis deh kamu

G

jangan nilai dia seperti itu

Dm

jangan cuma mikir buruk tentangnya

E

ku tak mau kamu sesali itu

Am

plis deh kamu

G

melihatnya dengan sebelah mata

Dm

aku takut kamu kena karmanya

E

tahu tahu jadi buta

Dm Am

buta hati gelap matamu

F

jangan menyesal kalau dia tak

E

seperti yang kau tahu..

[Reff]

Am

ngan jangan jangan gitu loh

Am

ngan jangan jangan gitu loh

G

oh ngan jangan jangan gitu loh

G

ngan jangan jangan gitu loh

F

oh ngan jangan kalau dirimu

E

lihat dia bisa

Am E

lebih baik dari yang kamu tahu..

[Musik]

Am

Am G F E

Jangan Gitu Dong 8x

Am G F E Am

Jangan Gitu Dong 8x

Am G F E Am E