Chord Kunci Gitar Lagu Undangan Mantan Siti Badriah

Chord gitar Lagu Undangan Mantan Siti Badriah.

Lagu Undangan Mantan dinyanyikan Siti Badriah.

Lagu tersebut diciptakan Yogi dan dipopulerkan Siti Badriah.

Berikut ini chord kunci gitar lagu Undangan Mantan Sibad

Intro : F..G..Am..

F..G..Am..

Am G F Am

Sedih hatiku menerima undangan

Am G F Am

mantan kekasih ku naik pelaminan

Am G F Am

dia bahagia tapi aku berduka

Am G F Am

sesungguhnya ku masih menyimpan rasa..

Int. Am F G Am

Am F G Am

Am G F Am

Sedih hatiku menerima undangan

Am G F Am

mantan kekasih ku naik pelaminan

Am G F Am

dia bahagia tapi aku berduka

Am G F Am

sesungguhnya ku masih menyimpan rasa..

Reff:

Am G

Undangan mantan kekasih

F Am

mengganggu hatiku

Am G

teringat semua kenangan

F Am

saat bersamamu

Am G

Undangan mantan kekasih

F Am

membuatku pilu

Am G

rela tak rela tapi

F Am

memang bukan jodohku..

Musik : Am F G Am

Am F G Am

Am G F Am

dia bahagia tapi aku berduka

Am G F Am

sesungguhnya ku masih menyimpan rasa..

Musik : Am F G Am

Am F G Am

Reff:

Am G

Undangan mantan kekasih

F Am

mengganggu hatiku

Am G

teringat semua kenangan

F Am

saat bersamamu

Am G

Undangan mantan kekasih

F Am

membuatku pilu

Am G

rela tak rela tapi

F Am

memang bukan jodohku..

Am G

Undangan mantan kekasih

F Am

mengganggu hatiku

Am G

teringat semua kenangan

F Am

saat bersamamu

Am G

Undangan mantan kekasih

F Am

membuatku pilu

Am G

rela tak rela tapi

F Am

memang bukan jodohku..

Outro : Am F G Am

Am F G Am

