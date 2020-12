Foto Luna Maya Usia 20 Tahun Jadi Sorotan, Ashanty dan Kakak Ipar Ikut Komentar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Wajah lawas Luna Maya mendapatkan pujian dari Ashanty dan juga sang kakak ipar, kala artis tersebut pamer foto masa lalunya.

Menariknya, foto itu di potret pada tahun 2003 silam yang artinya Luna baru berusia 20 tahun.

Istri Anang Hermansyah tampak kagum dengan wajah mantan kekasih Ariel NOAH itu.

Tak hanya wajah, Penampilan dan Tubuh Luna Maya disorot, mantan kekasih Ariel NOAH ini tetap awet muda di usia 37 tahun.

Baru saja merayakan ulang tahun Agustus lalu, Luna Maya yang tampil memesona tak terlihat akan berusia kepala empat.

Wajah mulus, tinggi semampai, jadi modal Luna Maya yang membintangi banyak film hingga jadi presenter.

Luna Maya menunggah potret masa lalunya pada Jum'at (11/12/2020) kemarin yang menunjukkan sebuah foto yang berlatar belakang pantai.

Wajah Luna yang saat itu pun tampak tak banyak menggunakan riasan.

Transformasi Luna Maya sejak kanak-kanak hingga jadi artis terkenal. (kolase instagram Luna Maya)

Baca juga: Manager Dimas Ramadhan Ungkap Tarif Kembaran Raffi Ahmad, Sehari Bisa Syuting 4 Program

Baca juga: Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Menikah Mei 2021? WO Keluarga Bongkar Konsep Pernikahan

Baca juga: Berbagai Penyebab dan Cara Atasi Telangiektasia atau Pelebaran Pembuluh Darah di Wajah

Hal itulah yang jadi sorotan warganet karena kecantikannya tak pernah pudar.

"Kembali ke 2003, thank for the pict mas @harysubastian styled by the one only @michaelpondaag," tulis Luna.