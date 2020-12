Chord Gitar Lagu Arah Sheila On 7

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Arah dinyanyikan Sheila On 7.

Termasuk, lirik lagu Arah dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pedih Last Child, Engkau yang Sedang Patah Hati

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Blackout

Intro : Em , Am , D , G 2x



Verse :

Em Am

owh, betapa bodoh diriku

D G D/F#

membiarkanmu, pergi dariku...oooh



owh, betapa gelap hatiku

jika bukan kau, buat apa ku berjuang



back to intro : 1x



owh, dimana kan kutemukan wanita sepertimu..oooh

owh, Tuhan maafkanlah ,sepertinya ku tak lagi

mampu lagi tanpanya



Bridge :

C Em

jika saja waktu bisa terulang

C B

takkan pernah aku melepaskanmu



Chorus :

E Am D G D/F#

Aaaaah, kemana aku melangkah

E Am D G D/F#

Aaaaah, kau yang menentukan arah



back to intro : Em, Am, D, G



Em Am

owh, betapa bodoh diriku

D B

membiarkanmu, pergi dariku



B Em

arah yang kutuju kini

C D B

menemukan dirimu lagi ...oooh

Itulah, chord gitar Arah dinyanyikan Sheila On 7, serta lirik lagu Arah dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)