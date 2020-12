Chord Gitar Lagu Bila Aku Pulang Naff, Lirik Lagu Bila Aku Pulang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bila Aku Pulang dinyanyikan Naff.

Termasuk, lirik lagu Bila Aku Pulang dalam kunci gitar atau chord Naff.

C

Sambut aku dengan senyummu

G

Bila aku pulang

C

Peluk aku usap peluhku

G D

Ringankan beban di pundakku

(Pre Chorus)

C

T'lah jauh kuberjalan

G

Mengarungi sang waktu hanya untukmu

C

Coba kupetik bintang lalu kubawa pulang

G D

Itu hanya untukmu

C

Sambut aku dengan cintamu

G

Saat aku pulang

C

Sentuh aku basuh perihku

G D

Hilangkan letih di tubuhku

(Kembali ke Pre Chorus)

(Chorus)

C G

Kuingin kau jadi tempat

Am Em

Di mana aku bersandar dari penat letihku

C G

Kuingin kau jadi tempat

Am Em

Di mana aku berhenti 'tuk tenangkan jiwaku

C G C Em D

Wou o uwo wo wo wou o uwo

(Kembali ke Pre Chorus dan Chorus)

C G

Kuingin kau jadi tempat

Am Em

Di mana aku bersandar dari penat letihku

C G

Kuingin kau jadi tempat

Am Em

Di mana aku berhenti tuk tenangkan jiwaku

C G

Ku ingin kau jadi tempat

Am Em

Di mana aku bersandar dari penat letihku

C G

Ku ingin kau jadi tempat

Am Em

Di mana aku berhenti 'tuk tenangkan jiwaku

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)