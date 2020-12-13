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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Bojo Galak Dicover Nella Kharisma

Chord gitar Lagu Bojo Galak yang dicover penyanyi Via Vallen dan Nella Kharisma.

zoom-inlihat foto Chord Gitar Lagu Bojo Galak Dicover Nella Kharisma
Instagram/@nellakharisma
Ilustrasi. Penyanyi Nella Kharisma. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Lagu Bojo Galak dicover Via Vallen dan Nella Kharisma.

Lagu tersebut dipopulerkan Pendhoza.

Lagu Bojo Galak berkisah soal seseorang yang memiliki pasangan yang mudah marah dan memiliki tutur bicara ketus.

Berikut chord gitar Lagu Bojo Galak

Intro : C...G...Am...G...

F...C...Dm...G...

C G Am G
Wes nasipe kudu koyo ngene

Dm C G
Duwe bojo kok ra tau ngepenakke

Em A Dm
Seneng muring omongane sengak..

F G C
Kudu tak trimo bojoku pancen galak

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Chord Gitar Lagu Bojo Galak
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Tribunlampung.co.id
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Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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