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Chord Gitar Lagu Bojo Galak Dicover Nella Kharisma
Chord gitar Lagu Bojo Galak yang dicover penyanyi Via Vallen dan Nella Kharisma.
Instagram/@nellakharisma
Ilustrasi. Penyanyi Nella Kharisma.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Lagu Bojo Galak dicover Via Vallen dan Nella Kharisma.
Lagu tersebut dipopulerkan Pendhoza.
Lagu Bojo Galak berkisah soal seseorang yang memiliki pasangan yang mudah marah dan memiliki tutur bicara ketus.
Berikut chord gitar Lagu Bojo Galak
Intro : C...G...Am...G...
F...C...Dm...G...
C G Am G
Wes nasipe kudu koyo ngene
Dm C G
Duwe bojo kok ra tau ngepenakke
Em A Dm
Seneng muring omongane sengak..
F G C
Kudu tak trimo bojoku pancen galak
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Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung