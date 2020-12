Chord Gitar Lagu Semua Tak Sama Padi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Semua Tak Sama dinyanyikan Padi.

Termasuk, lirik lagu Semua Tak Sama dalam kunci gitar atau chord Padi.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pedih Last Child, Engkau yang Sedang Patah Hati

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Blackout

[Intro] C…

C Am Em

Dalam benakku lama tertanam

G

sejuta bayangan dirimu..

C Am Em

redup terasa cahaya hati

G

mengingat apa yang telah kau berikan

[Musik] C Am Em G..

C Am Em

Waktu berjalan lambat mengiring

G

dalam titian takdir hidupku..

C Am Em

cukup sudah aku tertahan

G

dalam persimpangan masa silamku

[*]

F C

Coba tuk melawan

Em

getir yang terus kukecap

F G

meresap ke dalam relung sukmaku

F C

coba tuk singkirkan

Em

aroma nafas tubuhmu

F G

mengalir mengisi laju darahku..

[Reff]

C Cmaj7 Am

Semua tak sama..tak pernah sama

F G C

apa yang kusentuh apa yang kukecup

Am Gm

sehangat pelukmu .. selembut belaimu

Dm

tak ada satupun yang mampu

F G C

menjadi sepertimu..

C Am Em

apalah arti hidupku ini

G

memapahku dalam ketiadaan

C Am Em

segalanya luruh lemah tak bertumpu

G

hanya bersandar pada dirimu

C Am Em

ku tak bisa..sungguh tak bisa

G

mengganti dirimu dengan dirinya

[*]

F C

Coba tuk melawan

Em

getir yang terus kukecap

F G

meresap ke dalam relung sukmaku

F C

coba tuk singkirkan

Em

aroma nafas tubuhmu

F G

mengalir mengisi laju darahku..